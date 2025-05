Angélica se manifesta sobre treta envolvendo nora e outras influenciadoras

A apresentadora Angélica se manifestou sobre a confusão envolvendo a nora, a influenciadora Duda Guerra, e o filho, Benício Huck. Nas redes sociais, a apresentadora curtiu o comentário de uma internauta criticando a situação.

“Angélica sempre foi maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem”, disse.

Na sequência, a internauta continuou: “Deixa não. Corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda”.

Entenda a situação

A influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, se desentendeu com Antonela Braga após uma confusão envolvendo redes sociais.

A nora de Angélica ficou irritada após a influenciadora começar a seguir Benício mesmo sem conhecê-lo. Como o perfil dele é privado apenas para amigos e familiares, Duda questionou a atitude de Antonela.

No final de terça-feira (6), Duda publicou um vídeo no Instagram expondo a situação e criticando Antonela, com quem esteve junto em uma viagem de influenciadores.

“Para quem não sabe, dix é uma conta privada, não uma conta normal. Meu namorado já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix, que é só para melhores amigos, para postar intimidades, coisa que você não postaria com o Instagram normal. Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, disse a adolescente.

Depois da repercussão do vídeo, Duda começou a receber uma série de críticas pela maneira como conduziu a situação. A treta também envolve outras duas criadoras de conteúdo: Júlia Pimentel e Liz Macedo.

Até o momento, Angélica e Luciano não comentaram abertamente sobre a situação.

