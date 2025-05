Adolescente de 16 anos é apreendido após agredir a própria mãe em Manaus

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na tarde de terça-feira (6), após ter agredido a própria mãe, de 40 anos, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

Os policiais militares foram acionados, via Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom), para atender uma ocorrência que envolveria casos de violência doméstica, na rua Ruy da Gama e Silva.

A vítima relatou à equipe ter sido agredida pelo filho adolescente. Apontou, ainda, marcas pelo corpo dela, referentes à agressão que sofreu. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

