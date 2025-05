Jovem sequestrado é executado a tiros e jogado de carro no Tarumã

Segundo a polícia, o jovem foi retirado à força do bairro Redenção e levado até a estrada da Vivenda Verde, onde foi assassinado com diversos disparos de pistola.

Aquiles Azevedo Dávila, de 21 anos, foi sequestrado e executado a tiros na noite desta quarta-feira (7), na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o jovem foi retirado à força do bairro Redenção, zona centro-oeste, e levado até a estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, onde foi assassinado com diversos disparos de pistola.

Moradores da área disseram aos policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que viram Aquiles sendo jogado de um carro com os pés amarrados.

Em seguida, os criminosos efetuaram os disparos. Testemunhas também relataram que dois homens em uma motocicleta deram apoio à ação e fugiram do local em alta velocidade logo após o crime.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) fez a perícia e a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Os agentes identificaram câmeras de segurança em casas próximas e acreditam que as imagens podem ajudar a identificar os autores do homicídio.

Até o momento, a motivação do crime não foi confirmada oficialmente, mas a polícia apura se o jovem tinha ligação com facções criminosas.

