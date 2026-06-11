Acidente

O impacto foi tão forte que os veículos ficaram com a frente completamente danificada; vítimas foram levadas para atendimento médico.

Um acidente envolvendo dois carros deixou feridos na manhã desta quinta-feira (11), na BR-174. Com a força da colisão, os veículos tiveram a frente destruída. Equipes de socorro atenderam as vítimas e as encaminharam para uma unidade hospitalar.

Segundo informações preliminares, os motoristas colidiram de frente em um trecho da rodovia. Até o momento, as autoridades não divulgaram quantas pessoas ficaram feridas nem o estado de saúde delas.

Além disso, vídeos gravados por testemunhas mostram os dois carros com grandes danos, na BR-174, principalmente na parte dianteira. As imagens também revelam a intensidade do impacto.

As autoridades ainda apuram o que causou o acidente. Enquanto isso, o caso segue sob investigação.

Veja vídeo:

Acidente entre carros deixa feridos e destrói veículos na BR-174 pic.twitter.com/o2ovujN5lX — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 11, 2026

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