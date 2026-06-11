Uma foto de Neymar durante um treino da Seleção Brasileira, realizado no último domingo (7), em Nova York, viralizou nas redes sociais. O registro foi feito no Centro de Treinamentos da Seleção, em Morristown.
Além do contexto esportivo, a imagem chamou atenção pela reação dos internautas. Nos comentários da publicação, diversos usuários fizeram brincadeiras em tom descontraído, o que rapidamente aumentou o alcance do post.
Foto de Neymar viraliza nas redes
Entre as mensagens que mais repercutiram, aparecem frases como “É dentro”, “E dentroney”, “Provoca dms”, “Que isso em Ney 💋”, “Caralho Ney 🤤” e “Glúteos forte”.
Além disso, um dos comentários que mais chamou atenção foi: “Que a minha esposa não veja, era dentro”. A mensagem acabou resumindo o tom predominante das interações.
Enquanto isso, outros seguidores apostaram apenas em emojis de beijos, corações e expressões sugestivas. Dessa forma, a publicação ganhou ainda mais engajamento.
Comentários bem-humorados chamam atenção
Entre as respostas, também aparecem comentários como “Para Ney 😉❤️” e “Eu vou 💋💋💋💋”.
Por causa da repercussão, diversos perfis passaram a compartilhar capturas dos comentários. Consequentemente, a foto ultrapassou o ambiente esportivo e se transformou em um dos assuntos mais comentados entre os fãs do jogador.
Com isso, a imagem de Neymar voltou a movimentar as redes sociais. Desta vez, porém, o destaque não ficou apenas para o treino da Seleção Brasileira, mas também para a criatividade dos internautas que lotaram a publicação com brincadeiras e mensagens bem-humoradas.
Veja alguns dos comentários:
Leia mais:
Copa do Mundo 2026 começa hoje com 48 seleções; entenda o novo formato