VIRAL

Comentários com duplo sentido e mensagens bem-humoradas transformaram a foto do atacante da Seleção Brasileira em um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Uma foto de Neymar durante um treino da Seleção Brasileira, realizado no último domingo (7), em Nova York, viralizou nas redes sociais. O registro foi feito no Centro de Treinamentos da Seleção, em Morristown.

Além do contexto esportivo, a imagem chamou atenção pela reação dos internautas. Nos comentários da publicação, diversos usuários fizeram brincadeiras em tom descontraído, o que rapidamente aumentou o alcance do post.

Foto de Neymar viraliza nas redes

Entre as mensagens que mais repercutiram, aparecem frases como “É dentro”, “E dentroney”, “Provoca dms”, “Que isso em Ney 💋”, “Caralho Ney 🤤” e “Glúteos forte”.

Além disso, um dos comentários que mais chamou atenção foi: “Que a minha esposa não veja, era dentro”. A mensagem acabou resumindo o tom predominante das interações.

Enquanto isso, outros seguidores apostaram apenas em emojis de beijos, corações e expressões sugestivas. Dessa forma, a publicação ganhou ainda mais engajamento.

Comentários bem-humorados chamam atenção

Entre as respostas, também aparecem comentários como “Para Ney 😉❤️” e “Eu vou 💋💋💋💋”.

Por causa da repercussão, diversos perfis passaram a compartilhar capturas dos comentários. Consequentemente, a foto ultrapassou o ambiente esportivo e se transformou em um dos assuntos mais comentados entre os fãs do jogador.

Com isso, a imagem de Neymar voltou a movimentar as redes sociais. Desta vez, porém, o destaque não ficou apenas para o treino da Seleção Brasileira, mas também para a criatividade dos internautas que lotaram a publicação com brincadeiras e mensagens bem-humoradas.

Veja alguns dos comentários:

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