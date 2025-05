Importações do Amazonas crescem no 1º quadrimestre de 2025

Com US$ 5,53 bilhões em compras externas, estado mantém ritmo de crescimento puxado pelo Polo Industrial de Manaus

O Amazonas segue registrando resultados expressivos nas importações em 2025. Entre janeiro e abril, o estado alcançou US$ 5,53 bilhões em compras internacionais, com destaque para insumos destinados à indústria e ao comércio local. As informações são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Alta em relação a 2024

O valor representa uma alta de 0,5% em comparação ao mesmo período de 2024, quando o Amazonas importou US$ 5,51 bilhões. O desempenho mantém o ritmo de crescimento verificado ao longo do ano anterior, quando o estado atingiu o recorde histórico de US$ 16,1 bilhões em importações.

Polo Industrial de Manaus impulsiona resultados

Fotos: Bruno Leão/ Sedecti e Divulgação/ Chibatão

Entre os destaques de 2025, março registrou US$ 1,36 bilhão em importações, enquanto abril alcançou US$ 1,39 bilhão. O resultado reflete o dinamismo do Polo Industrial de Manaus (PIM), principal motor da economia amazonense.

Segundo o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, os dados apontam para um desempenho ainda mais robusto até o fim do ano.

“Esse crescimento se deve, em grande parte, à importação de insumos para o PIM, principalmente de componentes eletrônicos para as indústrias instaladas aqui. A expectativa agora é manter essa tendência de crescimento, notada a partir do mês de março, principalmente, e que superemos, neste ano, o valor de US$ 16 bilhões”, explicou Alcides.

Projeção para novo recorde em 2025

Com base na evolução dos primeiros meses, o Amazonas pode fechar 2025 com um novo recorde de importações. Em 2024, o estado alcançou US$ 16,1 bilhões; em 2023, US$ 12,6 bilhões; em 2022, US$ 14,1 bilhões; em 2021, US$ 13,2 bilhões; em 2020, US$ 9,7 bilhões; em 2019, US$ 10,1 bilhões; e em 2018, US$ 9,9 bilhões.

A sequência de bons resultados reforça a importância da indústria para o desenvolvimento econômico do estado e sinaliza confiança no cenário industrial local.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: MP investiga frigorífico de deputado estadual por suspeita de crime ambiental

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱