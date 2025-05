Mulher é presa após oferecer bebida alcoólica ao filho adolescente no AM

Crime ocorreu em Nhamundá; adolescente de 17 anos foi encontrado embriagado com apoio da Rede de Proteção e da PMAM.

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por oferecer bebida alcoólica ao próprio filho, de 17 anos, no município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu nesta quinta-feira (8), durante ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo a delegada Priscilla Orberg, da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a equipe foi acionada pela Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. A denúncia apontava um desentendimento entre dois indivíduos embriagados, na presença de crianças e adolescentes, em uma praia da cidade.

“As equipes policiais foram até o local e constataram que um dos envolvidos na discussão era um adolescente de 17 anos. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi verificado que estava embriagado e que havia passado a tarde ingerindo bebida alcoólica na presença da própria mãe, que se omitiu e não tomou nenhuma atitude para impedi-lo”, informou a delegada.

Mãe foi presa em flagrante

Após apuração, a mulher foi localizada e presa em flagrante pelo crime de fornecer bebida alcoólica a menor de idade.

Procedimentos legais

Ela responderá pelo crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente e será submetida à audiência de custódia. A mulher permanecerá à disposição da Justiça.

