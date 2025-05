Mega-Sena acumula e prêmio pode pagar R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.860 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, que ocorre no sábado (10), pague R$ 45 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57

Mesmo sem ganhadores na faixa principal, 119 apostas acertaram cinco dezenas (quina) e cada uma receberá R$ 25.909,13. Além disso, 6.632 apostas fizeram a quadra (quatro acertos) e cada uma será premiada com R$ 664,13.

O próximo sorteio será realizado também no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e nas redes sociais, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como apostar

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (10), em qualquer casa lotérica credenciada do país. Também é possível apostar pelo site (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou pelo aplicativo oficial da Caixa, disponível para Android e iOS.

O valor mínimo para uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00. Para quem deseja aumentar as chances, é possível escolher até 20 dezenas, o que eleva o preço da aposta, mas também potencializa as possibilidades de acerto.

Probabilidades

De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Já para acertar a quina, a probabilidade é de 1 em 154.518, e para a quadra, 1 em 2.332.

