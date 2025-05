VÍDEO: homem explode e pega fogo ao tentar roubar fios em poste

No vídeo, é possível ouvir o desespero de testemunhas no local

Manaus (AM) – Uma cena impactante e, ao mesmo tempo, assustadora, circula nas redes sociais nesta sexta-feira (8), mostrando um homem sendo eletrocutado e pegando fogo no alto de um poste de energia elétrica.

As imagens rapidamente ganharam repercussão pela gravidade da cena, mas não há confirmação onde o caso aconteceu.

Segundo informações preliminares, o homem seria um suposto ladrão de fios, que estaria tentando furtar a fiação elétrica, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

No vídeo, é possível ouvir o desespero de testemunhas no local. Em um trecho, uma mulher diz: “Márcia, morreu, e ele vai explodir mais. Meu Deus”, instantes antes de o homem sofrer uma descarga elétrica e cair do poste após uma explosão.

No chão, várias viaturas da polícia já estavam posicionadas, mas até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem ou se ele resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do caso seguem sob apuração.

Assista:

Leia mais:

