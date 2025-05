Aluno mata colega de classe com golpes de tesoura em sala de aula

Uma estudante de 14 anos foi morta com golpes de tesoura, na manhã de quinta-feira (8), no Colégio Livre Aprender, escola particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime foi praticado por um colega de classe, dentro de sala de aula. Ele chegou a fugir, mas foi apreendido pela Polícia Militar durante a tarde. Os dois eram estudantes do 9º ano.

Segundo comunicado da própria instituição, um dos professores, que é acadêmico do 10º período do curso de medicina, prestou os primeiros socorros até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima, mas Melissa Campos teve a morte confirmada ainda no local.

Informações iniciais dão conta de que o pai da menina trabalha no colégio e também tentou socorrê-la. A Polícia Civil informou que o adolescente que matou Melissa, também de 14 anos, foi levado à delegacia, ouvido na presença de seu responsável legal e apreendido em flagrante por ato infracional equivalente a homicídio. Ele foi apresentado ao Ministério Público para as providências legais.

“A investigação prossegue para completa elucidação do caso e, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento tramita sob sigilo”, disse a PCMG em nota.

O Colégio Livre Aprender suspendeu as aulas e atividades escolares por tempo indeterminado. “Neste momento de extrema dor, expressamos nosso mais profundo pesar às famílias, e estendemos nosso apoio a todos os membros da nossa comunidade escolar, que estão profundamente abalados por essa tragédia”, disse a instituição em nota.

A Prefeitura de Uberaba também publicou nota lamentando o crime e decretando luto oficial de três dias. Elisa Araújo, prefeita da cidade, também se pronunciou e reforçou o “compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz”. “Como mãe, faço um apelo: estejamos presentes. De verdade”, concluiu.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais:

VÍDEO: Estudante é atropelada por moto ao atravessar faixa de pedestres em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱