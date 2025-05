Homem aproveita descuido e estupra criança de três anos no AM

Um homem de 29 anos foi preso, na quinta-feira (8), por estupro de uma criança de três anos, em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas.

Descuido

Conforme o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, o suspeito morava na mesma região que a vítima e, na ocasião do crime, ele chegou na casa da vítima com a desculpa de que queria falar com a mãe dela.

“Ele se aproveitou de um momento de distração da genitora e cometeu atos libidinosos contra a criança. Posteriormente, a vítima apresentou sintomas de infecção urinária e, no hospital, os médicos constataram o crime”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a vítima passou por exame de corpo de delito e apontou lesões nas partes íntimas dela.

“Diante disso, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva do autor e a ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira, no município”, concluiu o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição da Justiça.

