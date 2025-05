Estrela do Norte/Nacional estreia no Brasileiro de Futsal 2025

Clube enfrenta o Fortaleza neste sábado (10), em Manaus, com portões fechados

O Estrela do Norte/Nacional, único representante da Região Norte no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 – Adulto Masculino, estreia neste sábado (10), às 19h (horário local), contra o Fortaleza, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. A partida vale pela primeira rodada do Grupo A.

Apesar de atuar em casa, o clube não poderá contar com sua torcida. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) aplicou punição com portões fechados por conta de uma briga entre torcidas organizadas ocorrida em 2024.

Renovação no Estrela do Norte

Nesta temporada, o Estrela firmou parceria com o Nacional Futebol Clube, tradicional clube de futebol do Amazonas. A união visa fortalecer o elenco e ampliar o alcance do futsal local.

Sob o comando do técnico Kaio Monteiro, o time chega renovado e com foco em uma campanha sólida. O campeonato reúne 22 times de 14 estados, divididos em dois grupos com 11 equipes cada.

Elenco definido para estreia

Na véspera da partida, Kaio divulgou os atletas relacionados para o confronto. A base da equipe é a mesma que disputa atualmente as oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

Goleiros:

1 Shenlong, 2 Neto, 3 Zacch;

Jogadores de linha:

4 Chico, 5 Pedrinho, 6 Felipe, 7 Pedro, 8 Claytinho, 9 Rodolfo, 10 Garrincha (capitão), 12 Mário, 14 Gustavinho, 18 Mady e 23 Caíque.

Reencontro com o campeão

O duelo deste sábado marca um reencontro entre amazonenses e cearenses. Em 2024, o Estrela do Norte venceu o Fortaleza por 5 a 3, jogando fora de casa. Contudo, o Fortaleza terminou a temporada como campeão da primeira edição do Brasileirão de Futsal, ao superar o Apodi na final.

Transmissão

As partidas do campeonato têm transmissão ao vivo pelo canal da CBFS no YouTube (@cbfstv). Além disso, os jogos também serão exibidos na TV por assinatura pelo SporTV, e, nesta edição, ganham reforço da Romário TV e do canal Nosso Futebol como novos parceiros de mídia.

