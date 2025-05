Ação fiscaliza violência contra crianças em portos de Manaus

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) realizou, nesta sexta-feira (9), em conjunto com a Central Integrada de Fiscalização (CIF), com foco no combate à violência contra crianças e adolescentes. A ação ocorreu nos portos da Ceasa e do São Raimundo, nas zonas leste e sul de Manaus.

Fiscalização integra Operação Caminhos Seguros

A fiscalização faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A iniciativa busca combater e prevenir diferentes formas de violência que afetam crianças e adolescentes em diversas regiões do país.

A ação contou com a presença de representantes das Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Assistência Social (Seas), da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), além do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Atuação interinstitucional fortalece combate à vulnerabilidade

Também participaram da CIF representantes do Juizado da Infância e Juventude Infracional, da Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), da Prefeitura de Manaus.

A presença integrada dos órgãos fortaleceu a atuação nos portos e possibilitou abordagens diretas com a população, ampliando o alcance das ações de fiscalização e orientação.

Delegada destaca foco preventivo da operação

Segundo a delegada Beatriz Andrade, adjunta da Depca, o objetivo da CIF foi identificar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e promover orientações às famílias.

“Estivemos, na manhã desta sexta-feira, nos portos fluviais na zona leste e sul de Manaus realizando mais uma CIF no âmbito da Operação Caminhos Seguros, não apenas para fazer um trabalho repressivo, mas também preventivo e de conscientização com os pais e responsáveis sobre a proteção integral das crianças e adolescentes”, afirmou a delegada.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil e das instituições parceiras com a proteção da infância e adolescência em locais estratégicos de circulação e risco.

