Amazonas anuncia licitação para construção do Complexo Habitacional Cachoeira Grande

O Governo do Amazonas anunciou, na tarde de sexta-feira (9), o lançamento da licitação para a construção do Complexo Habitacional Cachoeira Grande, que irá beneficiar 520 famílias, cerca de 2,6 mil pessoas.

A obra do complexo foi confirmada pelo titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo e pelo diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro, em evento com a participação do presidente da comunidade Cachoeira Grande, Carlos Lacerda Trindade.

Durante o evento, foi apresentado o edital de licitação para as empresas interessadas em executar a obra. O período de inscrição vai de 6 de maio a 16 de junho, e a expectativa é a de que a ordem de serviço para início das obras seja emitida já no mês de julho. O anúncio contou com a presença de um grupo de futuros moradores do residencial, que celebrou mais esse passo rumo à casa própria.

“A nossa expectativa é a de que até meados de julho a gente assine a ordem de serviço para iniciar as obras, com todas as etapas do processo licitatório e de avaliação de documentação pela Caixa Econômica devidamente realizadas”, salientou Marcellus Campêlo.

O títular também destacou que o projeto Cachoeira Grande é mais uma obra de governos anteriores que foi paralisada e retomada pelo governador Wilson Lima, que determinou a revisão do projeto original para garantir a mesma qualidade dos conjuntos habitacionais entregues atualmente pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). As soluções de moradia fazem parte, também, do Programa Amazonas Meu Lar.

“Gostaria de agradecer a todos pela confiança no trabalho. Frisar que eu não tenho dúvida de que essas unidades representam moradia de qualidade e digna para cada um de vocês e suas famílias”, pontuou o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.

Perfil das famílias

Na próxima semana, terá início o trabalho técnico social exigido pela Caixa Econômica Federal, para traçar o perfil socioeconômico das 520 famílias que serão contempladas com o novo residencial e garantir o acompanhamento durante todo o processo de reassentamento.

Segundo Marcellus Campêlo, a ação é uma garantia de que somente moradores das comunidades Arthur Bernardes e Kako Caminha serão beneficiados com as unidades habitacionais, assegurando a transparência no processo de reassentamento das famílias a serem atendidas.

O presidente da comunidade Cachoeira Grande, Carlos Lacerda, comemorou os anúncios e agradeceu a atenção que o Governo do Estado, por meio da Sedurb, UGPE e Suhab, vem dando à causa.

“Hoje é um dia histórico, um marco na vida de todos os moradores da Cachoeira Grande. Finalmente, nós teremos a nossa casa própria”, comentou.

Entre os moradores presentes das duas comunidades, a dona de casa Dileia Paz, 49 anos, celebrou a proximidade da realização de um sonho. Moradora da antiga comunidade Kako Caminha, ela foi removida da área pelo antigo Prosamim, há 13 anos, e, desde então, vive com o auxílio do aluguel social. “Estou muito feliz, esperei muito por esse momento e finalmente terei a minha casa para morar. Só tenho a agradecer”, declarou emocionada.

O novo complexo contará com 520 unidades habitacionais, divididas entre duas áreas: 260 apartamentos serão construídos na área da comunidade Kako Caminha, e outros 260 na região da antiga comunidade Arthur Bernardes, atingida por um incêndio de grandes proporções em 2012. Cada unidade terá 45 metros quadrados, com sala de estar e jantar, dois quartos, varanda, cozinha, área de serviço e banheiro. O investimento total da obra é estimado em mais de R$ 70 milhões. As duas comunidades estão localizadas na área de requalificação urbanística do igarapé da Cachoeira Grande.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Governo do AM lança Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱