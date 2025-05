Estrela do Norte/Nacional recebe o Fortaleza neste sábado

Representando exclusivamente a Região Norte no 2º Campeonato Brasileiro de Futsal na categoria Adulto Masculino, o Estrela do Norte/Nacional faz sua estreia neste sábado (10), enfrentando o Fortaleza pela primeira rodada do Grupo A. A partida entre amazonenses e cearenses está marcada para as 19h (horário local), na Arena Amadeu Teixeira.

Apesar de jogar em casa, o Gigante da Zona Leste, como é conhecido o Estrela do Norte, não contará com o apoio dos seus torcedores. A partida terá portões fechados, pois o clube local foi punido pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) devido a uma briga generalizada entre torcidas organizadas do Vasco da Gama no Brasileiro de 2024.

Novo técnico

Renovado e agora sob o comando do técnico Kaio Monteiro, nesta temporada o Estrela do Norte selou uma parceria com o Nacional, centenário clube de futebol no Amazonas. A ideia das duas diretorias é somar forças e fazer uma boa campanha no campeonato, que reúne 22 equipes, representando 14 estados brasileiros e divididas em dois grupos de 11.

Na véspera da partida, o comandante divulgou a lista dos relacionados para a estreia e base é a mesma que vem jogando a Copa do Brasil – o clube está nas oitavas de final. São três goleiros na lista: 1 Shenlong, 2 Neto e 3 Zacch. O técnico também contará com 11 jogadores de linha: 4 Chico, 5 Pedrinho, 6 Felipe, 7 Pedro, 8 Claytinho, 9 Rodolfo, 10 Garrincha (capitão), 12 Mário, 14 Gustavinho, 18 Mady e 23 Caíque.

Você sabia?

Duas curiosidades sobre o reencontro entre Estrela do Norte e Fortaleza. Ano passado os times jogaram pela segunda rodada na capital cearense e o representante do Amazonas levou a melhor por 5 a 3. Já o “Leão do Pici” terminou o ano no topo e fazendo história na modalidade, como campeão da primeira edição do Brasileirão de Futsal ao vencer o Apodi na grande final.

Onde assistir

Todos os jogos da competição são transmitidos pelo canal da CBFS no YouTube (@cbfstv). Assim como na edição de estreia do ano passado, os torcedores também poderão acompanhar os jogos do campeonato pelo canal SporTV, do Grupo Globo, na TV por assinatura. As novidades para esta temporada incluem a entrada da Romário TV e do canal Nosso Futebol como parceiras de mídia do Brasileiro de Futsal.

(*) Com informações da assessoria

