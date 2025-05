Gravidez? Jojo Todynho abre o jogo sobre internação após ‘apagão’

A influenciadora Jojo Todynho preocupou os seguidores ao surgir hospitalizada nas redes sociais na sexta-feira (9). Ela precisou ser internada e medicada após sofrer uma crise de hipoglicemia. Em seus stories no Instagram, Jojo explicou a situação e negou boatos de que teria desmaiado devido a uma possível gravidez.

Se explicou nas redes

De acordo com Jojo Todynho, ela sentiu tonturas após um treino na academia. “Vocês estão aí com várias especulações. Eu só treino de jejum. Por que? porque se eu comer me dá enjoo e eu passo mal. Mas eu estava com dor de cabeça desde ontem e aí tomei remédio. Só que essa madrugada já não dormi direito”, disse a famosa.

A artista afirmou, ainda, que conseguiu chegar sozinha ao hospital. “Como eu malho muito pesado, a dor de cabeça foi se intensificando e eu fui ficando zonza e quando entrei dentro do carro a cabeça fez assim. Falei ‘Senhor me ajuda’. Coloquei [o GPS] no hospital e fui. Foi Deus que me ajudou até esse hospital”.

Grávida?

Em seguida, Jojo Todynho negou que esteja grávida, mas disse que pretende ter filhos no futuro. “Impossível [estar grávida], amor. Aqui ó, chipada! Quero filho agora não. Só em 2029. Primeiro eu vou me formar e me especializar dentro do que eu quero. Filho é bom? É, mas tem que ser planejado. Botar filho no mundo é fácil”, analisou.

Ao encerrar sua fala, a influenciadora acalmou os fãs, disse que está bem e que passará por uma endoscopia. “Fiz exame, deu tudo certo, a única coisa que tava muito baixa era a minha glicose. Como tava treinando em jejum, deu hipoglicemia”, encerrou.

A hipoglicemia acontece quando os níveis de glicose no sangue estão abaixo do normal, provocando sintomas como tontura, fraqueza e até desmaios. Jojo contou que, por não sentir muita fome ultimamente, tem ficado longos períodos sem se alimentar, o que pode ter agravado o quadro.

