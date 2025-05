Série D: Manaus e Manauara entram em campo pela quarta rodada

É dia de futebol amazonense na Série D do Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada, Manaus e Manauara voltam a campo para enfrentar adversários paraenses, neste domingo (11). Às 14h (horário de Manaus), o Gavião encara a Tuna Luso (PA) no estádio Francisco Vasques. Já às 15h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, o Robô recebe o Águia de Marabá.

Com a vitória do Independência (AC) sobre o GAS (RR), o Manaus FC saiu do G4 do grupo A1 do Brasileirão Série D. O duelo contra a Tuna será um confronto direto pela estadia na zona de classificação, pois o Esmeraldino possui cinco pontos, ocupa a quinta colocação e encara o adversário paraense que está uma posição acima, com seis somados.

O jogo entre Robô e Águia vale a liderança. Quem vencer termina a rodada no topo do grupo. O time amazonense ocupa o primeiro lugar com sete pontos, enquanto o Águia está em terceiro, com a mesma pontuação, superado pelo Independência e Manauara no saldo de gols.

Escalas de Arbitragem

Tuna Luso x Manaus

Árbitro: Manoel dos Santos Santos (AP)

Assistente 1: Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Assistente 2: Felipe Souza da Silva (PA)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Analista: Olivaldo da Silva Moraes (PA)

Manauara x Águia de Marabá:

Árbitro: Fábio Santos de Santana (AC)

Assistente 1: Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Assistente 2: Whendell Saraiva da Silva (AM)

Quarto Árbitro: Raimundo José Azevedo de Medeiros (AM)

Analista: Luis Claudio Rodrigues da Costa (AM)

(*) Com informações da assessoria

