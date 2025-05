Homem matou ‘colega’ após briga por cigarro de maconha no AM

Jozinei Cavalcante de Souza, de 31 anos, foi preso na última sexta-feira (9), pelo homicídio de Sandro Júnior Penhas Cordeiro, de 20 anos. A prisão ocorreu no bairro Santa Luzia, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

Briga

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, o crime foi praticado em 21 de janeiro deste ano, quando a vítima e o autor, que eram usuários de drogas, se desentenderam por um cigarro de maconha.

“Na ocasião, Sandro Júnior foi cobrar Jozinei, pois ele havia roubado seu cigarro. Jozinei não gostou, e com um terçado, desferiu vários golpes na vítima, atingindo a sua cabeça, pescoço, rosto e braços com golpes profundos. O fato ocorreu em uma região de mata e o corpo da vítima foi deixado no local”, falou o delegado.

Segundo o delegado, o corpo da vítima foi encontrado uma hora depois do crime. As investigações iniciaram logo que a equipe policial tomou ciência sobre o caso.

“Jozinei estava sendo procurado desde então e efetuamos a sua prisão após diligências no bairro Santa Luzia”, contou o delegado.

Procedimentos

Jozinei Cavalcante de Souza responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem que agrediu ‘colega’ até a morte em campo é preso no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱