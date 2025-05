Homem tenta estuprar sobrinha de 14 anos em Borba, no AM

Prisão foi realizada no bairro do bela vista, no municipio

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (8), por estupro qualificado majorado tentado, contra sua sobrinha de 14 anos. A prisão foi realizada no bairro do Bela Vista, em Borba, interior do Amazonas.

O crime

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP, a equipe tomou conhecimento do caso após a adolescente comparecer à delegacia, acompanhada por uma tia, para relatar o ocorrido. A vítima foi ouvida por meio de depoimento especializado, que garantiu acolhimento, sensação de segurança e sigilo. Com base nas informações obtidas, os policiais deram início às diligências que resultaram na prisão do suspeito.

“O episódio teria ocorrido quando a adolescente ficou sozinha em casa com o homem. Aproveitando da ocasião, o autor chamou a vítima para uma conversa referente a rumores de que ela estava namorando na escola. No entanto, começou a apalpar as suas partes íntimas, chegando a tentar colocar a mão por dentro do short da garota, que, conseguiu empurra-lo e correr pra fora de casa, pedir ajuda de outro, a qual denunciou o caso”, explicou Arcanjo.

Procedimentos

O suspeito responderá pelo crime previsto em lei, e sua prisão preventiva foi decretada. Ele segue à disposição da Justiça.

