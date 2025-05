Padrasto é suspeito de jogar menino de 4 anos do 5º andar de prédio

Um menino de quatro anos sobreviveu após cair do quinto andar de um prédio em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na tarde de sábado (10). O padrasto da criança, de 25 anos, foi preso em flagrante, suspeito de tê-lo arremessado pela janela.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento momentos antes do acidente. Uma vizinha afirmou que viu o homem segurando o enteado do lado de fora da janela instantes antes da queda.

A criança foi encontrada consciente, em estado de choque e com uma escoriação leve no queixo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Regional de Patos de Minas.

Para os policiais, o menino contou que foi jogado da janela pelo padrasto. Ainda segundo ele, o homem chegou a perguntar: “Você quer pular da janela?”.

Relação

Segundo a mãe da criança, ela estava tomando banho quando ouviu os gritos do filho. A mulher confirmou que o companheiro havia consumido bebidas alcoólicas e fumado maconha durante o dia, além de ser usuário “ocasional” de cocaína. Ainda conforme o relato, ele costumava fazer “brincadeiras de mau gosto” com o enteado.

Após a queda, o suspeito tentou fugir levando o celular da mulher, mas foi contido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante e alegou que apenas mostrava a vista da janela ao menino quando o acidente aconteceu. O homem afirmou que considera a criança como um filho.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga a versão apresentada pelo suspeito.

