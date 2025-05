No dia das mães, mulher é presa por jogar terçado em filhas no AM

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante, neste domingo (11), por ameaça, agressão e tentativa de lesão corporal contra suas filhas, de 16 e 20 anos. A prisão ocorreu na residência da família, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

Denúncia

De acordo com a delegada Kelly Souto, titular da DEP de Lábrea, a equipe recebeu uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público (MP), relatando que uma mulher estaria agredindo suas filhas.

“Com base nas informações, uma equipe da Polícia Militar foi até o local para averiguar a situação. Lá, identificaram a suspeita e confirmaram que ela tentou agredir a filha de 16 anos, chegando a arremessar um terçado contra ela. Além disso, ela ameaçou a filha de 20 anos, que está grávida e chegou a apresentar sangramento. As vítimas foram atendidas e receberam os cuidados necessários”, informou a delegada.

Ainda segundo Kelly Souto, durante depoimento na delegacia, as vítimas relataram que a mãe consumia drogas na presença da filha de 16 anos e também de outras duas de 11 e 15 anos, que não estavam no local no momento da ocorrência.

Procedimentos

A mulher responderá por ameaça e tentativa de lesão corporal. Ela passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Filho é preso por estuprar a própria mãe de 98 anos em Manacapuru

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱