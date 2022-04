‘Prato Cheio de Tabatinga é um grande programa de combate à fome’, diz deputada Alessandra

Por determinação do governador Wilson Lima, Alessandra foi a responsável, enquanto secretária estadual de Assistência Social, pelo planejamento da expansão do programa aos municípios

Tabatinga (AM) – Um grande programa de combate à fome. Foi assim que a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) definiu a inauguração da cozinha popular do Prato Cheio em Tabatinga (1.108 quilômetros de Manaus). O 17º equipamento de segurança alimentar mantido pelo Governo do Amazonas foi entregue nesta quarta-feira (20).

Por determinação do governador Wilson Lima, Alessandra foi a responsável, enquanto secretária estadual de Assistência Social, pelo planejamento da expansão do programa aos municípios.

“O Prato Cheio de Tabatinga é um grande programa de combate à fome. Está sendo inaugurada lá uma cozinha popular determinada pelo governador Wilson Lima, e eu falo disso com muita alegria por ter sido como gestora da Seas a pessoa que concretizou esse projeto e que deixou programado para todo o estado 20 restaurantes no interior e 13 na capital”, disse Alessandra em pronunciamento na Assembleia Legislativa.

A cozinha popular do Prato Cheio de Tabatinga terá capacidade para atender 400 pessoas por dia, de segunda-feira a sábado, das 11h às 13h. Cada beneficiário recebe 1 litro de sopa de sabores variados, podendo comer no local ou levar para casa num recipiente. A sopa é 100% custeada pelo Governo do Estado.

O público prioritário do programa social são pessoas em situação de vulnerabilidade social. A estimativa é que sejam servidas em torno de 10 mil litros de sopa por mês.

“Quero aqui parabenizar a equipe da Seas, grande parte da equipe com a qual eu trabalhei enquanto secretária, por mais um restaurante Prato Cheio inaugurado, agora em Tabatinga, numa área de fronteira. Em breve, São Gabriel da Cachoeira, outra área de fronteira, também vai ganhar um restaurante popular”, concluiu a deputada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bancada do AM mobiliza ação a favor da ZFM em meio a vazamento de nova redução de IPI

Vereadores do interior do Amazonas comemoram capacitação do II FECLAM

Após escândalo de áudios, Arthur do Val renuncia a cargo de deputado