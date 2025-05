VÍDEO: Colisão entre balsas assusta passageiros no Encontro das Águas

Vídeo do momento repercutiu nas redes

Duas balsas que seguiam para Careiro Castanho, no interior do Amazonas, colidiram na manhã desta segunda-feira (12) nas proximidades do Encontro das Águas, causando pânico nos passageiros a bordo.

O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver as balsas se aproximando, chamando atenção dos passageiros.

Até o momento, as causas da colisão não foram esclarecidas. Devido ao impacto, os carros que estavam sendo transportados pelas balsas acabaram colidindo, gerando prejuízos materiais. Não há informações sobre feridos.

