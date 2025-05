VÍDEO: Ônibus é incendiado durante protesto em Manaus

Moradores do bairro União da Vitória, na Zona Norte de Manaus, colocaram fogo em um ônibus na noite desta segunda-feira (12), durante uma manifestação contra as recentes mudanças nas linhas do transporte público.

A revolta teve início no fim da tarde, quando manifestantes bloquearam a avenida Torquato Tapajós com a queima de pneus. O protesto exigiu a intervenção da Polícia Militar para liberar o tráfego.

Protesto pede retorno das linhas antigas

Durante o protesto, os moradores cobraram o retorno das linhas que atendiam diretamente os bairros da Zona Norte, especialmente nos fins de semana.

Alguns manifestantes impediram a passagem dos ônibus afetados pelas mudanças. Passageiros precisaram descer no meio da via, o que gerou ainda mais tensão na região.

AGORA: Manifestantes incendiaram um ônibus durante um protesto em Manaus pic.twitter.com/saRKsUfICm — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 12, 2025

Críticas à centralização no Terminal 7

A principal crítica é à decisão da Prefeitura de concentrar o atendimento de diversas linhas no Terminal de Integração 7 (T7), localizado na Torquato Tapajós. Segundo os moradores, a medida aumentou o tempo de deslocamento e dificultou o acesso direto ao Centro e a outros terminais.

No dia 8 de maio, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) anunciou alterações em 11 linhas, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e aumentar a oferta de viagens nos fins de semana.

Linhas afetadas pela mudança

As linhas agora partem dos bairros em direção ao T7 aos sábados e domingos. De lá, os passageiros precisam fazer a integração para seguir aos seus destinos. Entre as linhas com novos trajetos estão:

011 – Vivenda Verde/T7

– Vivenda Verde/T7 028 – Viver Melhor/T7

– Viver Melhor/T7 302 – Fazenda Esperança-Km 15/T7

– Fazenda Esperança-Km 15/T7 305 – BR 174-Km 41/T7

– BR 174-Km 41/T7 320 – União da Vitória/T7

– União da Vitória/T7 430 – Colônia Japonesa/T7

– Colônia Japonesa/T7 444 – Aliança com Deus/T7

– Aliança com Deus/T7 A307 – Santa Etelvina/T7

– Santa Etelvina/T7 560 – Aos sábados vai até o Centro; aos domingos, apenas até o T7

Novas opções de integração no T7

No Terminal 7, os usuários têm acesso a novas linhas que interligam diversas zonas da cidade. Quem pretende ir ao Centro pode embarcar na linha 340. Para os terminais 2 e 3, as opções são as linhas 341 e 342, respectivamente. Já a linha 343 atende a avenida do Turismo e a Ponta Negra.

Mudanças em outras linhas da região

Também a partir de sábado (10), a linha 355, que antes saía do shopping Via Norte, passa a sair do T7 e segue pelos bairros da Zona Norte até a BR-319. Essa linha agora assume parte da demanda da linha 344, conectando os terminais T7 e T4.

Além disso, a linha 023 deixará de atender o conjunto Viver Melhor 4. Sua demanda será absorvida pela linha 055, que também deixará de atender o T7 nos dias úteis e finais de semana.

População cobra diálogo

Com as mudanças em vigor, moradores pedem que o poder público reveja as alterações, considerando o impacto na rotina da população da Zona Norte. Muitos trabalhadores relataram aumento no tempo de deslocamento e dificuldades com as integrações.

Leia mais:

‘Amarelinho’ pega fogo e causa pânico na Grande Circular; VÍDEO

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱