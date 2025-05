Inscrições abertas para o Provão Eletrônico artístico no interior do AM

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar abre, no dia 19 de maio, o período de inscrições para a primeira mobilização de 2025 do Provão Eletrônico artístico. A iniciativa é voltada aos municípios do interior do Amazonas. Nesta etapa, participam estudantes de Apuí, Coari, Itacoatiara, Manacapuru e São Paulo de Olivença. As inscrições seguem até quinta-feira, 23 de maio.

Como se inscrever no Provão Eletrônico artístico

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site:

👉 http://examesupletivo.seduc.am.gov.br

Para efetivar a inscrição, é necessário preencher o formulário e anexar os seguintes documentos:

Documento de identidade (RG)

CPF

Comprovante de residência

Datas e locais de aplicação das provas

As provas ocorrerão entre os dias 26 e 30 de maio, nos turnos matutino e vespertino, por meio de uma plataforma virtual. A aplicação será feita nas escolas polo da rede estadual nos seguintes municípios:

Apuí : Escola Estadual Profª Maria Cutarelli Lira

: Escola Estadual Profª Maria Cutarelli Lira Coari : Ceti Profº Manuel Vicente F. Lima

: Ceti Profº Manuel Vicente F. Lima Itacoatiara : Ceti Dom Jorge Edward Maskell

: Ceti Dom Jorge Edward Maskell Manacapuru : Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy

: Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy São Paulo de Olivença: Ceti Calixto Ribeiro

O que é o Provão Eletrônico?

O Provão Eletrônico é uma política pública da Secretaria de Educação, criada para promover a inclusão educacional por meio da certificação do Ensino Fundamental ou Médio.

“O Provão é uma política pública consolidada e uma ferramenta importante de inclusão educacional para quem não conseguiu concluir seus estudos na idade atribuída. Conseguir a certificação do Ensino Fundamental ou Médio é um marco na vida das pessoas”, afirmou Kátia Mendes, gerente da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed).

Etapas e conteúdo do exame

O exame é composto por 20 questões por componente curricular e varia de acordo com o nível de ensino que o candidato deseja concluir.

Ensino Fundamental : Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa

: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa Ensino Médio: Além dos componentes anteriores, incluem-se Química, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia

Quem pode participar?

Para o Ensino Fundamental , a idade mínima é de 15 anos

, a idade mínima é de Para o Ensino Médio, é necessário ter a partir de 18 anos

O candidato pode agendar até quatro disciplinas por turno (manhã ou tarde) e deve comparecer ao local com 30 minutos de antecedência.

Expansão em 2025: três mobilizações no interior

Em 2025, a previsão é atingir 16 municípios do interior em três mobilizações. A próxima está prevista para julho, com os municípios de Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Manicoré e Lábrea. A terceira e última etapa será realizada em outubro.

Resultados e histórico de participação

De 2022 a 2024, mais de 4,9 mil candidatos do interior se inscreveram no Provão Eletrônico. Nesse período, foram emitidos aproximadamente 5,6 mil certificados de conclusão para moradores de fora da capital.

