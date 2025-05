Homem é executado com vários tiros na cabeça no Prosamim do Cajual, em Manaus

Crime ocorreu no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus; área é alvo de disputas entre facções criminosas.

Um homem identificado como Enilson Bezerra Gomes, de 27 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (12), no Prosamim do Cajual, localizado no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, homens armados invadiram a residência da vítima e efetuaram vários disparos, sendo a maioria na região da cabeça. Enilson morreu no local antes da chegada do socorro.

Região é marcada por conflito entre facções

A área onde o crime aconteceu é considerada “vermelha“, por conta da atuação do Comando Vermelho (CV), uma das facções criminosas mais atuantes no estado. A polícia investiga se o crime tem relação com a disputa territorial entre facções.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que apura a motivação do crime e busca identificar os responsáveis.

