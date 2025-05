Fila quilométrica se forma no Vasco Vasques para emitir documentos

Manaus (AM) – Uma longa fila se formou nesta terça-feira (13) nos arredores do Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A grande procura é por serviços gratuitos de emissão de documentos civis, oferecidos durante a Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na ação podem ser emitidos documentos como registro de nascimento, CPF, Carteira Nacional de Identidade (CNI), título de eleitor e RG. A emissão ocorre de forma gratuita e acontece até sexta-feira (16), das 8h às 17h, voltada especialmente a pessoas em vulnerabilidade social.

Durante a abertura nessa segunda-feira (12), o governador Wilson Lima destacou a importância da documentação para o acesso aos serviços básicos, reforçando a estrutura do Governo do Amazonas disponibilizada para o evento.

“Não é um mutirão só de documentos, mas acima de tudo, de dignidade porque estamos falando daquilo que é básico. Ter uma Carteira de Identidade, um CPF, uma Certidão de Nascimento, é o primeiro passo para que se possa ter acesso aos serviços públicos. Além disso, também estamos com as nossas estruturas da Carreta da Saúde, com a Fundação de Vigilância em Saúde, com a Sejusc, Prodam e outras estruturas importantes para dar todo o suporte necessário para essa ação”, afirmou o governador Wilson Lima.

Além da ação que será realizada em Manaus, o Poder Judiciário promoverá ações na “Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!” no município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus), com programação para a população local nos dias 15 e 16 de maio.