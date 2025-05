Polícia procura homem acusado de matar madrasta e irmão a facadas em Manaus

Informações sobre o paradeiro do procurado podem ser repassadas aos números (92) 98118-9535, da DEHS, ou pelo 181, da SSP-AM

Jesse Jaime Cancio de Paiva, de 49 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento no feminicidio de Maria Aparecida Fernandes da Costa e o homicídio de Gabriel Fernandes da Costa, que tinha 45 e 17 anos. O crime foi praticado na noite de sábado (10), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O crime

Conforme a delegada Marilia Campello, adjunta da DEHS, o crime foi praticado na residência de Maria Aparecida, onde ela e o filho adolescente foram brutalmente assassinados pelo enteado com vários golpes de faca.

“Ele matou primeiro a Maria Aparecida e o filho dela Gabriel foi tentar cessar as agressões e também acabou recebendo diversos golpes de faca. Agora nós pedimos o apoio de toda a população para localizarmos o autor, a fim de cumprir a prisão preventiva dele”, disse a delegada.

A delegada destaca que o homem é de alta periculosidade e já esteve preso durante 9 anos por tentativa de feminicídio e também respondeu por dano qualificado.

Denúncias

Quem souber do paradeiro de Jesse Jaime Cancio De Paiva pode entrar em contato pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

