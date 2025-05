Dupla é presa por esfaquear ‘amigo de infância’ até a morte no Puraquequara

Jocélio de Almeida Araújo, de 24 anos, e Josyel dos Santos Bezerra, de 23, conhecido como “B.U”, apontados como autores do homicídio de Kauan da Cruz Silva, 20, ocorrido no dia 30 de abril deste ano, foram presos na manhã desta terça-feira (13), em Manaus.

A vítima foi morta com diversos golpes de faca por volta das 6h30, na avenida Colatino Aleixo, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, no momento em que chegava ao trabalho.

Emboscada

No momento do crime, Kauan foi emboscado por três homens enquanto se aproximava do local de trabalho. Jocélio conduzia uma motocicleta, enquanto Josyel e outro suspeito, este ainda sob investigação, estavam armados com facas e desferiram diversos golpes contra a vítima.

“O que chama a atenção neste caso é que todos se conheciam. Eram amigos de infância e acabaram rompendo a amizade após um desentendimento motivado pelo fato de a vítima ter se relacionado com a companheira de Jocélio, um dos presos”, explicou a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS.

Embora Jocélio não tenha desferido os golpes de faca, foi ele quem levou Josyel e o terceiro suspeito na garupa da motocicleta e ficou à espreita da vítima. Ele também está sendo investigado por possível envolvimento com um grupo criminoso que atua na comunidade Grande Vitória.

Durante as diligências, foi possível comprovar a participação dos suspeitos, e a autoridade policial representou à Justiça pela prisão deles. Os mandados foram expedidos e cumpridos na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, também situado na Zona Leste da capital.

Procedimentos

Jocélio de Almeida Araújo e Josyel dos Santos Bezerra responderão pelo crime de homicídio. Ambos passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

