Confira as declarações da Virgínia Fonseca na CPI das Bets

A influenciadora Virgínia Fonseca declarou nesta terça-feira (13), durante depoimento à CPI das Apostas no Senado, que não se arrepende de ter promovido casas de apostas e que não tem como auxiliar seguidores que possam ter desenvolvido vício em jogos.

Ela também negou ter se tornado milionária com a divulgação dessas plataformas. Convocada como testemunha, Virgínia respondeu a perguntas sobre contratos publicitários firmados com as empresas Blaze e Esportes da Sorte.

Veja abaixo os principais pontos do depoimento:

“Não me arrependo de nada”

Questionada sobre campanhas publicitárias para casas de apostas, Virgínia afirmou: “Não me arrependo de absolutamente nada do que já fiz na minha vida. Tudo serviu de ensinamento”. Ela disse ainda que acredita estar colaborando com a CPI ao prestar depoimento.

Não há como socorrer seguidores

Diante de perguntas sobre relatos de pessoas afetadas pelo vício, Virgínia respondeu: “Eles pedem socorro para a senhora [senadora Soraya], que tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho”.

Disse seguir a lei e alertar sobre riscos

Segundo Virgínia, todas as postagens relacionadas às apostas incluíam alertas sobre os riscos, proibição para menores e recomendações contra o jogo para pessoas com histórico de vício. Ela também alegou seguir as normas do Conar.

Cláusula de perda negada

A influenciadora negou ter recebido pagamentos com base nas perdas dos apostadores. Sobre a Esportes da Sorte, afirmou que a cláusula previa um bônus apenas se ela dobrasse os lucros da empresa — o que não teria ocorrido.

Contrato atual com a Blaze continua

Virgínia confirmou que ainda possui contrato de publicidade com a Blaze, mas disse que os vídeos demonstrativos não são feitos a partir de sua própria conta. A conta utilizada seria fornecida pela empresa.

Declarou ganhos e entregará contratos à CPI

A influenciadora se recusou a informar valores recebidos, amparada pelo direito ao silêncio concedido pelo STF, mas afirmou ter declarado todos os rendimentos à Receita Federal. Ela concordou em fornecer cópias dos contratos à comissão, sob sigilo.

“Vou pensar” sobre seguir com apostas

Ao ser questionada se continuará divulgando casas de apostas, respondeu: “Vou chegar em casa e pensar, pode ter certeza”.

“Se faz tão mal, proíbe tudo”

Virgínia declarou que nunca aceitou divulgar plataformas não regulamentadas e defendeu que o Congresso tome uma decisão definitiva sobre o setor: “Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo”.

Não ficou milionária com apostas

A influenciadora também afirmou que não ficou milionária com apostas e que sua principal fonte de renda é sua empresa de cosméticos, que teria faturado R$ 750 milhões no ano passado.

“Jogo quando não tenho nada para fazer”

Virgínia confirmou que já jogou nas plataformas que divulga, mas negou fazer isso diariamente. “Não é todos os dias, não”, disse.

A CPI das Bets segue ouvindo influenciadores digitais que divulgaram plataformas de apostas. Nesta quarta (14), estão previstos os depoimentos de Rico Melquiades e da ex-BBB Adélia Soares.

(*) Com informações do InfoMoney

Leia mais: Zé Felipe rouba cena no Senado durante depoimento de Virgínia Fonseca

M.E

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱