Deputada Alessandra pauta investimentos na saúde e assistência social de Manicoré

Alessandra, inicialmente, observou que o município é um dos 20 beneficiados pela interiorização do programa social Prato Cheio

Manicoré (AM) – Em pronunciamento nesta terça-feira (3), na Assembleia Legislativa do Amazonas, a deputada estadual Alessandra Campêlo trouxe à tribuna assuntos do interesse da população de Manicoré nas áreas de segurança alimentar, saúde e assistência social.

A parlamentar informou que, na semana passada, tomou conhecimento das demandas de Manicoré durante reunião com o vereador Zezé da Amazônia (Distrito de Santo Antônio do Matupi) e a secretária municipal de Assistência Social, Inara Coutinho. Alessandra, inicialmente, observou que o município é um dos 20 beneficiados pela interiorização do programa social Prato Cheio.

“Vale ressaltar que, em Manicoré, nos próximos dias será inaugurado um restaurante Prato Cheio, que já deixei programado por determinação do governador quando eu saí da Seas. O restaurante de Manicoré vai atender 400 pessoas todos os dias”, informou Alessandra.

Na tribuna, a deputada também disse que está solicitando ao Governo do Estado a retomada das obras do SPA localizado no Distrito Matupi, onde moram aproximadamente 16 mil pessoas. Alessandra também colocou seu mandato à disposição para viabilizar a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) na localidade.

“Estou trabalhando para articular uma emenda para construção de um Cras no Distrito do Matupi. Após a minha passagem pela Seas consegui entender melhor a importância de você ter um Cras numa localidade”, disse Alessandra, sobre o equipamento público da Proteção Social Básica que tem a missão de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social e risco e atende prioritariamente as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.

