David Almeida acompanha fase final das obras do complexo viário Rei Pelé

Prefeito David Almeida vistoria construção do maior complexo viário de Manaus e anuncia conclusão física para o fim de maio.

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira (13), uma nova vistoria técnica nas obras do complexo viário Rei Pelé, localizado na antiga rotatória do Produtor, na zona Leste da capital. Acompanhado por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o prefeito verificou o andamento da construção, que já alcança 95% de execução.

Durante a visita, David Almeida destacou que a penúltima laje do viaduto já foi concretada. Os trabalhos agora avançam para a preparação da concretagem da última laje, com previsão de conclusão até o próximo domingo (18). Paralelamente, a equipe já iniciou a desmobilização do canteiro central.

Essa etapa permitirá a implantação de uma estrutura que remete à antiga “rotatória do Produtor”, preservando a identidade visual do local.

Entrega prevista para 16 de junho

“Estamos na reta final desta obra tão aguardada pela população. A previsão é que a parte física seja concluída até o final de maio, com a apresentação oficial marcada para o dia 16 de junho”, afirmou David Almeida. “Essa é uma obra que vai transformar a mobilidade urbana das zonas Leste e Norte de Manaus, garantindo mais fluidez e segurança no trânsito.”

Maior complexo viário da capital

O complexo viário Rei Pelé é considerado o maior da cidade. A estrutura possui passagens superior e inferior para veículos de grande porte, além de um sistema de drenagem profunda. As intervenções no entorno também foram projetadas para melhorar o fluxo viário na região.

A trincheira já recebeu a concretagem da maior laje do complexo, com 500 metros cúbicos de concreto e quase 60 toneladas de aço. Essa base vai permitir a passagem segura de veículos leves, pesados e ônibus por ambos os níveis da via.

Desafios técnicos superados

A obra enfrentou desafios técnicos importantes, como a travessia de um igarapé e a presença de estruturas de alta tensão no entorno. Ainda assim, o cronograma segue dentro do previsto. A entrega final está confirmada para 16 de junho, reforçando o compromisso da gestão municipal com a modernização da infraestrutura urbana e a mobilidade da população.

Leia mais:

Inauguração do Viaduto Rei Pelé vai ser antecipada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱