Renatinho Potiguar retorna ao Manaus após saída de Júlio César Nunes

Técnico campeão do Barezão 2024 assume para buscar acesso à Série C

O Manaus FC anunciou, na tarde desta terça-feira (13), o retorno de Renatinho Potiguar como novo treinador da equipe. Campeão amazonense com o clube em 2024, o técnico volta à capital com a missão de levar o Gavião Real de volta à Série C do Campeonato Brasileiro.

Renatinho substitui Júlio César Nunes, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Tuna Luso-PA, em Belém. O jogo valeu pela quarta rodada da primeira fase da Série D. A diretoria decidiu pela troca visando melhorar o desempenho da equipe na competição nacional.

Técnico campeão no Piauí volta com meta clara

Em 2025, Renatinho Potiguar conquistou o título do Campeonato Piauiense comandando o Piauí Esporte Clube, encerrando um jejum de 40 anos sem troféu para o clube. A campanha sólida reforçou seu nome como uma das lideranças técnicas mais promissoras do Norte e Nordeste.

Ele também recebeu o prêmio de melhor técnico do Barezão 2024, durante sua primeira passagem pelo Manaus FC. Agora, retorna com um objetivo claro: conquistar o acesso à Série C.

“Muito feliz de estar retornando ao Manaus, uma equipe onde fui muito feliz em 2024. Então estou muito esperançoso, muito alegre com esse retorno. Esperamos concluir esse ano de 2025 com o acesso à Série C. Eu acho que o Manaus tem totais condições de primeiro se classificar e depois, no ‘mata-mata’, conseguir esse tão sonhado acesso, trazendo muita alegria ao torcedor e a todos que compõem o Manaus”, afirmou Renatinho Potiguar.

Próximo desafio

O primeiro compromisso de Renatinho Potiguar em sua nova passagem pelo clube será no próximo sábado (17), no estádio Ismael Benigno (Colina), contra o Manauara EC, pela quinta rodada da Série D.

O presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, destacou a importância do momento para a reestruturação do elenco e a retomada do foco na competição.

“Estamos no início de uma competição importante e precisamos focar em nossos objetivos. O Renatinho chega para somar e ajudar o Manaus a conquistar o retorno à Série C neste ano”, afirmou Mitoso.

Retrospecto

Com 42 anos, Renatinho Potiguar acumulou passagens por Treze-PB e pelo próprio Piauí-PI em 2025. No ano anterior, levou o Manaus até as oitavas de final da Série D, consolidando uma boa campanha mesmo sem o acesso.

