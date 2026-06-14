FÓRMULA 1

Britânico aproveita estratégia da Ferrari, vence o GP da Espanha e conquista seu primeiro triunfo pela escuderia italiana.

Lewis Hamilton conquistou neste domingo sua primeira vitória com a Ferrari no GP da Espanha. O britânico aproveitou uma estratégia agressiva da equipe, administrou melhor os pneus e ainda contou com a entrada de um Safety Car Virtual para assumir a liderança da corrida.

Além disso, o triunfo encerrou um longo jejum. Hamilton não subia ao lugar mais alto do pódio desde o GP da Bélgica de 2024, disputado há 686 dias.

“Comecei um ano que parecia uma jornada impossível. Mas a equipe continuou me apoiando e melhorando. Espero que seja a primeira de muitas. Carro incrível, estratégia incrível, forza Ferrari”, afirmou o piloto após a corrida.

Estratégia da Ferrari mudou a corrida

Hamilton largou com pneus macios e tentou assumir a liderança logo nas primeiras curvas. No entanto, George Russell conseguiu manter a ponta, enquanto Kimi Antonelli permaneceu entre os primeiros colocados.

Desde o início, o calor foi um dos principais desafios da prova. Com o asfalto acima dos 50°C, as equipes precisaram administrar o desgaste dos pneus durante toda a corrida.

Por isso, a Ferrari apostou em uma estratégia diferente. Hamilton fez sua primeira parada na volta 12. Em seguida, as Mercedes responderam e chamaram Russell e Antonelli para os boxes.

Mais tarde, o britânico realizou uma segunda parada antes dos rivais. Enquanto isso, Russell e Antonelli permaneceram na pista tentando ampliar a vantagem.

Safety Car Virtual favorece Hamilton

A corrida mudou de cenário quando Fernando Alonso estacionou sua Aston Martin na área de escape. Como consequência, a direção de prova acionou o Safety Car Virtual.

Nesse momento, Hamilton aproveitou a oportunidade para fazer sua terceira parada. Além disso, o período de neutralização reduziu o tempo perdido nos boxes.

Com pneus mais novos, o piloto da Ferrari voltou à pista na liderança. A partir daí, controlou a vantagem até a bandeirada final.

Russell ainda tentou reagir, mas não conseguiu pressionar o compatriota. Além disso, Antonelli abandonou a prova após enfrentar problemas mecânicos.

Vitória impacta a disputa do campeonato

Com o resultado, Hamilton ganhou pontos importantes na luta pelo campeonato. O britânico reduziu a diferença para Antonelli e assumiu a vice-liderança da temporada.

Além disso, Lando Norris completou o pódio na terceira colocação. Dessa forma, a Fórmula 1 registrou seu primeiro pódio totalmente britânico desde 1968.

Bortoleto sofre com danos e termina fora do top 10

Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades durante praticamente toda a corrida. Logo na largada, o brasileiro perdeu posições e caiu do 12º para o 17º lugar.

Segundo a Audi, um problema no procedimento de largada prejudicou o desempenho do piloto. Além disso, uma disputa com Esteban Ocon causou danos aerodinâmicos no carro.

Como resultado, Bortoleto perdeu rendimento ao longo da prova. O brasileiro também não conseguiu aproveitar o Safety Car Virtual, já que havia realizado uma parada pouco antes da neutralização.

Mesmo assim, ele ganhou posições após os abandonos registrados nas voltas finais e cruzou a linha de chegada na 11ª colocação.

Próxima etapa acontece na Áustria

Agora, a Fórmula 1 volta às pistas daqui a duas semanas. A próxima etapa da temporada será disputada na Áustria, onde Hamilton tentará embalar após conquistar sua primeira vitória pela Ferrari.

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