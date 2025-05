Thaynara OG traz ‘Filhas da Amazônia’ a Manaus com roda de conversa

Depois de passar por Rio Branco (AC), o projeto Filhas da Amazônia chega a Manaus nesta quarta-feira (14), com uma roda de conversa aberta ao público no Manauara Shopping. Idealizado por Thaynara OG e Dina Carmona, o encontro reúne mulheres da região para discutir temas como sustentabilidade, educação, comunicação e mobilização social. A anfitriã local é a comunicadora Marcielle Albuquerque.

A ação faz parte do circuito social que antecede o São João da Thay 2025, festival que acontece nos dias 6 e 7 de junho, em São Luís do Maranhão. O objetivo é valorizar histórias e lideranças femininas da Amazônia Legal, conectando diferentes realidades da floresta.

“O ‘Filhas da Amazônia’ nasce como um manifesto por representatividade e transformação. A missão do São João da Thay sempre foi ir além do entretenimento, e neste ano estamos ampliando nossa responsabilidade social, dando palco e voz às mulheres que conhecem e vivem as realidades da floresta”, afirma Thaynara OG. “É sobre reconectar o Brasil com suas origens e reconhecer a Amazônia como centro de potência e saber.”

O projeto percorre as capitais da Amazônia Legal destacando mulheres que enfrentam o apagamento histórico da região por meio de suas trajetórias e atuações sociais.

“Queremos mostrar que a Amazônia não é só floresta, mas também gente, cultura e resistência feminina”, reforça Dina Carmona. “Nosso papel é conectar essas mulheres e criar redes que fortaleçam suas lutas. O Brasil precisa ouvi-las.”

A expectativa é que os temas discutidos nas rodas de conversa, como equidade, pertencimento e sustentabilidade, também ganhem espaço no palco do festival, reforçando o elo entre a cultura popular e o compromisso social do São João da Thay.

