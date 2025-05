Mpox: Amazonas registra aumento de casos suspeitos e estabilidade nos confirmados

Manaus (AM) – O número de casos suspeitos de Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos, voltou a crescer no Amazonas. Apesar do aumento nas notificações, o número de casos confirmados segue o mesmo: 35 desde o início do ano. Nenhuma nova confirmação foi registrada na última semana.

De acordo com o mais recente relatório epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (14), o estado já contabiliza 112 notificações desde 1º de janeiro de 2025. Desses, 62 casos foram descartados e outros ainda estão sob investigação. Até o momento, não houve registro de mortes pela doença no Amazonas.

Atendimento e cuidados com os sintomas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) orienta que qualquer pessoa com sintomas como febre, cansaço extremo ou lesões na pele procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. É fundamental seguir as orientações médicas, inclusive sobre isolamento, para evitar a transmissão do vírus.

Casos mais graves, que envolvem gestantes, crianças ou pacientes com lesões severas, são encaminhados à Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), referência no atendimento à mpox em Manaus.

Prevenção ainda é o melhor remédio

Para se proteger da mpox, é importante manter alguns cuidados no dia a dia:

Evite contato direto com pessoas com lesões na pele ou sintomas suspeitos;

Lave as mãos com frequência ou use álcool em gel;

Pratique sexo seguro e fique atento a sinais no próprio corpo e no(a) parceiro(a);

Use máscara em locais fechados e mal ventilados;

Mantenha higiene pessoal e limpeza de objetos de uso comum.

A atualização semanal da situação da mpox pode ser acompanhada no site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), no endereço: www.fvs.am.gov.br.

Leia mais:

Número de casos de Mpox sobe para 35 no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱