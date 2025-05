Após matar esposa e sogra, homem faz enteada de 10 anos refém

Goiânia (GO) – As polícias Militar (PMGO) e Civil de Goiás (PCGO) estão à procura de um homem identificado como Alex Brito Alves da Cruz, suspeito de matar a esposa e a sogra, além de manter a enteada de 10 anos em cárcere privado, durante a madrugada desta quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia, e nquanto estava com a criança sob poder dele, o suspeito ainda dopou e estuprou a menina. O crime ocorreu no Parque Estrela Dalva IV, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Alex tem antecedentes criminais por homicídio e era monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Contudo, antes de cometer os assassinatos e o estupro, ele teria rompido o item.

O crime

A PMGO foi acionada por um parente das vítimas, que disse ter ouvido a confissão do crime por Alex. No local, os policiais encontraram a criança trancada em um quarto, dopada e em estado de choque.

As duas demais vítimas foram achadas sem vida dentro da casa da família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) confirmaram as mortes.

O caso é tratado pela PCGO como duplo feminicídio, violência doméstica e cárcere privado. A polícia segue com as buscas e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada às autoridades.

Para entrar em contato com a corporação e contribuir com as investigações, basta ligar para o telefone 197. Não é necessário se identificar.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Enteado mata madrasta e irmão a facadas no Jorge Teixeira, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱