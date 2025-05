VÍDEO: Caixão cai de carro funerário em rua de Manaus

Um caixão caiu de um carro funerário em plena via pública na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando ampla repercussão.

Após a queda, moradores que passavam pelo local se aproximaram e auxiliaram os funcionários da funerária a recolocar o caixão dentro do carro. O veículo estava em deslocamento quando o incidente ocorreu.

Funerária se posiciona e pede desculpas à família

Em nota, a funerária Santíssima Trindade lamentou o ocorrido e classificou o episódio como um fato isolado. A empresa informou que o carro funerário se envolveu de forma imprevista em um acidente, o que provocou danos à estrutura do veículo e resultou na queda da urna funerária.

“Cientes da gravidade da situação, queremos expressar nossas sinceras desculpas à família enlutada, bem como à comunidade, pela dor e desconforto que esse episódio possa ter causado”, diz a nota.

A funerária afirmou ainda que está adotando todas as providências necessárias para apurar rigorosamente as causas do incidente e reforçar seus protocolos de segurança

A empresa também lamentou a ampla divulgação do vídeo que mostra o momento da queda, classificando a exposição como “desrespeitosa e sensacionalista”.

“Lamentamos a ampla divulgação de imagens nas redes sociais que expuseram um momento de dor de forma desrespeitosa. Reforçamos o apelo por sensibilidade e empatia diante de uma situação tão delicada”, destacou.

Por fim, a funerária reiterou seu compromisso com a ética, o cuidado e o respeito às famílias que confiam em seus serviços. A empresa afirmou que está tomando medidas para que episódios como esse não se repitam.

