Menina viraliza ao ser confundida com bebê reborn durante passeio

Uma bebê de apenas 4 meses chamou atenção durante seu primeiro passeio em um shopping por um motivo inusitado: muitas pessoas pararam para comentar o quanto ela se parecia com uma boneca “reborn”, conhecida por seu realismo impressionante.

“Eu achava que era uma boneca, juro por Deus! Não tem aquelas bonecas, a ‘bebê reborn’? ‘Apois’ eu pensei que era. É muito santa”, comentou uma das mulheres, em referência à pequena Esther.

Segundo a mãe da menina, a estudante de fisioterapia Janicléia Diniz, comentários como esse se repetem desde que a filha nasceu.

Janicléia e Esther moram no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco. O passeio ao shopping em Caruaru, no Agreste, acompanhada do marido Wellington Montanhas, aconteceu no dia 3 deste mês, mesmo dia em que o vídeo foi publicado na conta de Janicléia no TikTok.

Nesta quarta (15) a publicação já acumulava quase 300 mil visualizações.

“É um ‘bebê [reborn]’ todinho, olha ‘praí’! É uma boneca, mãe! ‘Eu sou uma boneca, dá para ganhar dinheiro comigo, viu?’. Menina, benza-te Deus!. Nunca vi não! De perto assim, não! Só vi em foto, mas assim, de perto, não”, comentou outra mulher que também passeava pelo centro de compras. Elogios

Em entrevista ao g1, a estudante de fisioterapia comentou que escuta comentários do tipo desde que ainda estava na maternidade. Segundo Janicléia, Esther chamou a atenção logo que nasceu por ser cabeluda.

“Depois que a gente saiu da maternidade, que pôde passear com ela na rua, todo mundo que passava pela gente ou parava para querer ver ela melhor, ou comentava ‘até parece uma boneca’ […] Uma vez, uma criança estava passeando com a mãe e disse: ‘olha, mamãe, uma bebê reborn’”, contou.

Janicléia contou que já gravava vídeos para as redes antes da gravidez, mas intensificou o hobby durante o puerpério, já que passava muito tempo em casa com a filha e procurava atividades para passar o tempo.

Por conta dos comentários recorrentes sobre a semelhança de Esther com uma boneca, ela teve a ideia de filmar a reação das pessoas com uma câmera, mas não esperava que o vídeo fosse ter tanta repercussão e engajamento.

(*) Com informações do g1

Leia mais: Gracyanne Barbosa adota bebê reborn: ‘Meu sonho’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱