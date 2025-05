Prefeito anuncia 1,5 mil vagas em novo concurso da Semed; saiba quando será

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou na manhã desta quinta-feira (15) a abertura de um novo concurso público para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), com 1 mil vagas imediatas e outras 500 para cadastro de reserva. A previsão é que o edital seja lançado até dezembro deste ano e o certame ocorra até fevereiro de 2026.

Durante a 10ª edição do Festival Olímpico da Educação Infantil, promovido pela Semed, David Almeida informou que o concurso contemplará cargos como:

professores;

pedagogos;

técnicos administrativos;

fisioterapeutas;

psicólogos;

assistentes sociais;

fonoaudiólogos;

arquitetos.

“Queremos reforçar ainda mais nossa equipe de educação municipal. Mais profissionais para que possam se juntar a nós em transformar Manaus na cidade com a melhor educação do Brasil”, disse o prefeito.

Concurso da Semed em Manaus é essencial para combater o analfabetismo

David Almeida também afirmou que a gestão trabalha para eliminar o analfabetismo em Manaus.

“Nossa meta é zerar o analfabetismo. Com todo o trabalho que está sendo feito, queremos avançar no Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação), na Prova Brasil e melhorar todos os índices da educação básica”, declarou o prefeito.

Segundo David Almeida, o concurso da Semed em Manaus integra um conjunto de ações que busca colocar Manaus entre as grandes metrópoles com os melhores resultados educacionais do país.

Concurso Aleam

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, assinou nesta quarta-feira (7) a portaria que autoriza a realização do concurso público da Casa. Serão 300 vagas, sendo 100 imediatas (40 para nível médio e 60 para nível superior) e 200 para cadastro reserva.

A comissão organizadora foi formada com cinco servidores da Aleam e o edital deve ser lançado em julho. As inscrições devem ocorrer até agosto, com provas previstas para setembro e outubro. A homologação está prevista para dezembro e as convocações devem começar no início de 2026.

Cidade destacou que o processo será transparente e que a empresa contratada terá experiência comprovada em concursos públicos. O último concurso da Aleam foi realizado há 14 anos.

