Provas do concurso da Aleam devem ocorrer até outubro

Com a assinatura da Portaria para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta quarta-feira, 7, as provas para o certame devem sair entre os meses de setembro e outubro. A confirmação é do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (União Brasil).

Roberto Cidade assinou a Portaria que vai ser publicada no Diário Oficial da Aleam com uma comissão de cinco, que vão acompanhar todo o trabalho, até a contratação da empresa que vai fazer o concurso público.

“Estamos hoje formalizando a Comissão Especial, que será composta por quatro servidores efetivos e um comissionado, que irão dar andamento a todo o processo. Agradeço a todos os servidores que aceitaram esse desafio e reafirmo que o concurso público da Aleam vai seguir todo o cronograma que já foi anunciado e que nós iremos realizar um certame sério e transparente. A instituição que realizará as provas será uma que tenha experiência em outros estados e qualificação adequada. Nossa gestão prioriza a eficiência, o equilíbrio e o trabalho sério. Não vou aceitar a interferência de ninguém”, reafirmou.

Cronograma

O presidente da Casa disse que a Assembleia montou um cronograma, que todos os meses irá dar detalhes do andamento do concurso público. As provas devem ocorrer entre os meses de setembro e outubro, com a possibilidade de homologação em dezembro e chamamento no início do ano. A expectativa é que a contratação da instituição e avaliação do edital do concurso público seja feita em junho e em julho, seja lançado o edital.

“Em agosto deve ocorrer o encerramento das inscrições para o certame; em setembro e outubro serão realizadas as provas; em novembro será feita a divulgação dos resultados; em dezembro será homologado o resultado do concurso público”, ressaltou.

Cidade disse que no mês passado foi feito o cálculo para a distribuição das vagas e as áreas de distribuição.

O deputado afirmou que a Assembleia vai se atentar em todos os detalhes para ter uma instituição renomada, que tenha feito diversos concursos públicos, que seja eficiente e que aplique a prova de forma lícita.

“Essa é nossa grande preocupação, pois quero sair da presidência – encerra dia 31 de janeiro de 2027 – e deixar um marco”, explicou.

Vale lembrar que há 14 anos não acontece um concurso público na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Conforme o deputado, a comissão composta por cinco servidores da Casa, sendo quatro efetivos e um comissionado, vai trabalhar em conjunto para dar transparência para que no final do ano o concurso possa ser homologado e, no máximo no início do ano, os aprovados possam ser chamados.

A Comissão Especial será composta pelos servidores Sarah Oliveira Cervantes (presidente), Elinson Silva de Lima (vice-presidente), Robson Togni de Almeida (membro), Rosirene Cetraro Braga (membro) e Fábio do Nascimento de Oliveira (membro).

“Temos todo o equilíbrio financeiro para fazer o concurso público, e a expectativa é que seja concluído até o final do ano”, disse o deputado.

Vagas

O presidente da Assembleia Legislativa revelou a oferta de 300 vagas que será dividida em 100 para provimento imediato e 200 para cadastro reserva.

A previsão é que as 100 vagas imediatas sejam distribuídas da seguinte forma: 40 para cargos de nível médio e 60 de nível superior. No entanto, os cargos ainda não foram divulgados.

Críticas

Roberto Cidade disse que a empresa que irá elaborar o concurso deve ser séria e comprometida. “Não queremos que aconteça o que foi na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Aqui, as coisas funcionam! Não vou aceitar nenhuma interferência de ninguém, ou qualquer pessoa”, disse Cidade.

