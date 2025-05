Bruna Marquezine curte publicação com crítica a Virginia

O nome da atriz Bruna Marquezine acabou envolvido na polêmica em torno de Virginia Fonseca na CPI das Bets. Nesta quinta-feira (15), internautas perceberam que Bruna curtiu uma publicação nas redes sociais que criticava duramente a influenciadora digital após seu depoimento no Senado Federal.

Explicando: uma página no Instagram reuniu algumas críticas e memes envolvendo a tão falada participação da blogueira na CPI. O depoimento de Virginia ocorreu na última segunda-feira (13) e segue rendendo assunto.

O post curtido por Bruna Marquezine

“Vocês acham que o cérebro é lisinho, isso é uma pessoa ruim. Mau caráter mesmo, de burra não tem nada.” “Essa CPI das Bets conseguiu acabar com meu dia. Eu nunca fiquei com tanta raiva de ver gente imbecil reunida por metro quadrado”, foram algumas das frases contidas no post que foi curtido por Bruna Marquezine.

Entenda

Ocorreu nesta segunda-feira (13) o depoimento da influenciadora digital Virginia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), encabeçada pelo Senado Federal, que investiga irregularidades envolvendo as apostas em cassinos on-line, as chamadas Bets.

Como já era esperado, a presença de uma das maiores influenciadoras do país na CPI agitou as redes sociais. Um dos momentos que mais repercutiram foi a saudação inicial da blogueira aos políticos presentes na sabatina.

A fala de Virginia Fonseca que viralizou

“É isso, que Deus abençoe nossa audiência, bora para cima!”, disse ela na abertura da oitiva. Nas redes sociais, muitos internautas fizeram piadas com a situação inusitada, e Virginia Fonseca também foi alvo de algumas críticas.

(*) Com informações do Metrópoles

