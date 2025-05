Costa Brasil amplia presença em Manaus e prevê salto operacional com investimentos de R$ 15 milhões em 2025

Com mais de uma década de atuação no transporte multimodal brasileiro, a Costa Brasil prepara um novo salto de expansão em 2025. Serão R$15 milhões em investimentos, o dobro da média anual dos últimos quatro anos, voltados para modernização de equipamentos, aquisição de novos veículos e ampliação de estruturas operacionais. No centro desse plano está Manaus, que tem ganhado protagonismo crescente na estratégia nacional da companhia.

“Estamos em Manaus desde 2013. Começamos modestamente, operando a partir de estruturas terceirizadas e movimentando entre 80 e 100 contêineres por mês. Hoje temos uma base própria, e movimentamos cerca de 1 mil contêineres mensalmente”, afirma Clayton Alencar, diretor operacional da Costa Brasil. A evolução da unidade acompanha o crescimento da importância logística da região amazônica, especialmente diante das mudanças no cenário econômico e dos desafios do transporte em áreas remotas.

A operação em Manaus passou por uma profunda transformação nos últimos dois anos, culminando, já em 2025, na aquisição de 16 novos porta-contêineres e na inauguração de um segundo armazém. “Com os novos equipamentos, dobramos a nossa capacidade operacional. Saltamos de 25 para 50 transportes por dia”, destaca Clayton.

O novo complexo logístico da empresa agora soma mais de 30 mil metros quadrados de área total, distribuídos entre 24 mil metros quadrados de pátio e 6 mil metros quadrados de área coberta para armazenagem. Atualmente, a Costa Brasil atende clientes de diversos setores em Manaus, com destaque para empresas como Amazon Aço, Bemol, Valfilm, Videolar e Ezgeo.

“Nosso perfil de cliente é diversificado, mas temos forte atuação nos segmentos de siderurgia, indústria plástica, varejo e atacado. A carga siderúrgica, em especial, representa uma parte significativa da nossa movimentação local”, explica Clayton.

Os serviços oferecidos na capital amazonense vão muito além do transporte. A unidade atua com distribuição de cargas fracionadas, armazenagem em containers e depósitos, operações de ‘crossdocking’, soluções logísticas ‘in house’ e atendimento especializado em cadeias produtivas industriais.

Essa expertise é especialmente relevante diante dos desafios logísticos característicos da Amazônia, como a sazonalidade dos rios, as dificuldades de acesso terrestre e a necessidade constante de adaptação.

Além disso, a empresa também quer crescer de forma sustentável. Para Clayton, o futuro da logística na Amazônia está diretamente ligado à inovação e ao respeito ao meio ambiente. “A tendência é clara: precisamos de soluções mais verdes, conectadas e descentralizadas. Quem apostar em energia limpa, parcerias locais e tecnologia vai sair na frente”.

O executivo revela que a Costa Brasil já está em fase de estudos e projetos voltados para esse novo modelo logístico.

“Estamos atentos ao uso de tecnologias como blockchain para rastreamento seguro e transparente de cargas, sensores IoT instalados em balsas e armazéns para controle de temperatura e umidade, portos flutuantes inteligentes com energia solar, e armazéns off-grid, capazes de operar com energia renovável em regiões isoladas. São inovações que podem revolucionar a logística na floresta, aliando eficiência e preservação ambiental”, diz.

Com a expansão em Manaus, a Costa Brasil também prevê um crescimento no número de colaboradores. Hoje, são cerca de 70 funcionários atuando na unidade local. “A nossa estimativa é chegar a pelo menos 100 colaboradores diretos após a conclusão dos investimentos”, afirma.

Brasil e Peru avançam em integração econômica com novo encontro em Manaus

Nos dias 20 e 21/5, Manaus sediará a ‘II Reunião do Comitê de Fronteira Amazônica Norte Brasil–Peru’, iniciativa bilateral que busca fortalecer a integração econômica, social e territorial entre os dois países. Com cerca de 3 mil quilômetros de fronteira compartilhada, Brasil e Peru vêm intensificando o diálogo para promover o desenvolvimento sustentável das regiões amazônicas limítrofes.

O encontro será presidido pelos governadores do Amazonas (Brasil) e de Loreto (Peru) e deve abordar temas como facilitação do comércio, infraestrutura logística, segurança, turismo e proteção ambiental. Um dos destaques é a consolidação de um eixo multimodal estratégico, que liga a Zona Franca de Manaus aos portos fluviais do Peru, conectando-se posteriormente aos portos do Pacífico e aos mercados da Ásia.

A agenda representa uma oportunidade concreta de aprofundar laços comerciais, reduzir custos logísticos e estimular o protagonismo regional em cadeias de valor transfronteiriças. A articulação entre governos e setor produtivo será essencial para transformar essa nova rota em um eixo dinâmico de desenvolvimento e cooperação amazônica.

Novo parque da Universal deve injetar bilhões na economia de Orlando

A inauguração do Epic Universe, novo parque temático da Universal Orlando prevista para maio de 2025, promete impulsionar fortemente a economia da Flórida. Com investimento estimado em US$ 7 bilhões, o parque deve gerar impacto econômico de US$ 2 bilhões no primeiro ano, além de criar mais de 17 mil empregos diretos e indiretos.

A atração também deve ampliar a permanência dos turistas em Orlando, que já recebeu mais de 75 milhões de visitantes em 2024, consolidando a cidade como polo global do entretenimento. A expectativa de arrecadação é de até US$ 386 milhões em impostos locais e estaduais, o que reforça a importância do turismo de entretenimento como motor para o desenvolvimento socioeconômico.

Startup dos EUA reinventa caldeiras industriais com tecnologia limpa

A startup norte-americana AtmosZero desenvolveu uma caldeira elétrica inovadora que promete transformar o setor industrial. Utilizando tecnologia baseada em bombas de calor, o sistema gera vapor de alta temperatura a partir do ar ambiente, sem queima de combustíveis fósseis. A solução reduz significativamente as emissões de carbono e pode operar com energia renovável, além de ser modular, de fácil instalação e mais econômica em manutenção. A iniciativa representa um avanço estratégico na transição energética, combinando sustentabilidade com ganhos de eficiência e competitividade para a indústria.

RÁPIDAS & BOAS

Segue até sábado (17/5), das 14h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, a ‘3ª Conta Amazonas e o 3º Festival Amazonas de Turismo’, que unem forças para impulsionar o setor e transformar o estado no maior polo turístico da Amazônia. A inscrição e a participação são gratuitas, podendo ser feita por meio do link (https://tinyurl.com/4t3bsdhb).

***********************************************

Na quarta-feira (21/5), das 9h às 11h, ocorrerá o workshop online para validar e aprimorar as dores e soluções identificadas no ‘1º Workshop com o Ecossistema de Inovação de Manaus’, focado na implantação do Parque Tecnológico da Ilha de São Vicente. O evento será aberto ao público e poderá ser acompanhado pelo link (https://tinyurl.com/3pnefjca).

***********************************************

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) recebe inscrições de Organizações (OSCs) do Amazonas interessadas em adquirir motocultivadores, conforme o Edital de Chamamento Público n°004/2025. As inscrições seguem até domingo (25/5) e as propostas devem ser encaminhadas via e-mail com o título: Aquisição de Motocultivadores / Edital 004/2025-Sepror; para o endereço eletrônico ([email protected]) .

