Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento vão à final em Copa do Mundo

Os baianos Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento garantiram presença na final da prova C1 500 metros na primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, em Szeged, na Hungria.

Nesta sexta-feira (16), primeiro dia da competição, ambos lideraram suas respectivas baterias e se classificaram em primeiro lugar. A disputa por medalhas está marcada para as 5h03 (horário de Brasília) deste sábado (17). A etapa de Szeged se encerra no domingo (18).

Isaquias lidera semifinal

Em sua primeira competição internacional desde os Jogos de Paris, Isaquias Queiroz avançou à final com o tempo de 1min48s65, o melhor entre todas as semifinais. Gabriel Nascimento também garantiu sua vaga ao registrar 1min49s74, ficando com o sexto melhor tempo geral.

Especialista no C1 1000, única distância no programa olímpico de Los Angeles 2028, Isaquias lamentou a eliminação na semifinal da prova. Ele terminou a bateria na nona colocação com o tempo de 4min18s01, ficando fora da final.

“Muita prova, uma em cima da outra. O meu método de remada desgasta muito mais. Até me perguntaram, ainda no Brasil, se eu queria mesmo participar de todas, e eu disse que sim, mas não imaginava que o tempo de intervalo seria tão curto. Com eliminatória e semifinal tudo no mesmo dia, é cãibra e cansaço na certa. Mas, graças a Deus, consegui me classificar para uma final. Amanhã é dar tudo de mim nessa final e também dar o meu melhor no C2, se Deus quiser”, disse Isaquias, campeão no C1 1000 da Copa Brasil no mês passado.

Brasil terá mais atletas na disputa neste sábado

A delegação brasileira conta ainda com Filipe Vinicius Santana Vieira (provas C2 500 e C4 500), Jacky Jamel Nascimento Goodmann (C2 500 e C4 500) e Mateus Nunes Bastos de Souza (C1 5000 e C4 500). Eles disputarão as eliminatórias neste sábado (17) e, se avançarem, lutarão por medalhas no domingo (18).

