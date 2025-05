Veja! Criminoso tortura e raspa cabelos de jovens em vídeo

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu na última terça-feira (13), em Cuiabá, um homem identificado como Anderson Wagner Soares da Conceição, de 43 anos, conhecido como “Lello”. Ele é investigado por envolvimento com facção criminosa, tráfico de drogas, ameaças e tortura.

Vídeos de agressões foram encontrados no celular

Durante a abordagem, os policiais localizaram imagens fortes no celular do suspeito. Os vídeos mostram três jovens sendo agredidos, forçados a raspar o cabelo, e uma das vítimas chega a ser imobilizada em uma cadeira e agredida com tapas no rosto.

Segundo a investigação, as vítimas seriam duas namoradas de Lello e um sobrinho, acusados de “traição”. O conteúdo foi incluído em um novo inquérito por crime de tortura.

Material ilícito encontrado na residência

Na casa de Anderson, os agentes encontraram:

Drogas sintéticas

Cocaína

Munições

Uma motocicleta de alta cilindrada

Uma pistola registrada no nome de um policial militar

O armamento chamou a atenção por estar vinculado a um PM de Cuiabá, que foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele alegou que teria esquecido a arma na casa do suspeito, o que agora é alvo de apuração pela Polícia Civil.

Prisão preventiva e novas investigações

Inicialmente preso em flagrante, Anderson Wagner teve a prisão convertida para preventiva. Ele deve responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e tortura.

As investigações continuam para esclarecer a relação com o policial militar e aprofundar os vínculos com o crime organizado.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Homem é preso por raspar cabelo da ex após suspeita de traição

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱