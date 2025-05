Homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira com faca em Manaus

Um homem de 20 anos foi preso, nesta sexta-feira (16), por descumprir uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor de sua ex-companheira, de 22 anos. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, em Manaus.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, a vítima procurou a delegacia após sofrer nova abordagem agressiva no dia 11 de maio. A medida protetiva foi concedida em outubro de 2024, após a mulher relatar ameaças e agressões durante o relacionamento de três anos com o autor.

Reincidência e agressão física

Em março deste ano, o homem já havia descumprido a decisão judicial. Ele abordou a vítima na saída do trabalho, gritou com ela e a forçou a descer de uma moto por aplicativo para subir na dele. No trajeto, ambos se envolveram em um acidente.

Após o episódio, a vítima passou por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. Mesmo ciente da medida protetiva, o suspeito voltou a importuná-la no início de maio, ligando insistentemente e a encontrando pessoalmente.

Ameaças com faca

No dia 11, o homem levou a mulher até sua casa de moto. Durante o trajeto, parou em uma rua escura, exigiu que ela desbloqueasse o celular e, diante da recusa, passou a agredi-la com puxões de cabelo, tapas no rosto e ameaças com uma faca.

A prisão preventiva foi solicitada e deferida pela Justiça. O suspeito foi encaminhado à audiência de custódia e segue à disposição do Poder Judiciário.

