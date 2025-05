Mulher mata o marido e cozinha órgão genital da vítima com feijão

Acre (AC) – A Polícia Civil do Acre investiga um caso extremo de violência doméstica em Acrelândia, no interior do estado. Uma mulher confessou ter matado o próprio marido, de 37 anos, e revelou detalhes perturbadores que envolveram até canibalismo.

Segundo a polícia, o homem estava desaparecido havia alguns dias. Vizinhos da vítima ficaram chocados ao saber que o corpo dele foi encontrado sem vida, a poucos quarteirões da casa onde o casal morava.

Durante o depoimento, a mulher se contradisse várias vezes e depois admitiu ter assassinado o marido. Ela revelou que, “movida pela curiosidade”, cozinhou o órgão genital da vítima com feijão. A suspeita disse ainda que chegou a consumir parte da refeição.

Segundo a mulher, ela descobriu que o marido consumia conteúdos adultos de outras mulheres pelo Instagram e resolveu se vingar.

Diante da gravidade do crime, ela foi presa preventivamente. O caso continua sob investigação.

