Tentativa de furto deixa Platão Araújo sem energia e pacientes em risco

Manaus (AM) – O Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus, enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica desde a noite desta sexta-feira (16).

O corte ocorreu após uma tentativa de furto de cabos na subestação da unidade de saúde. Segundo testemunhas, o suspeito sofreu uma escarga elétrica, mas conseguiu fugir do local.

Um vídeo recebido pelo portal Em Tempo mostra o momento em que um paciente é transferido para outra unidade hospitalar. No registro, um homem que filma o caos cobra uma posição urgente dos parlamentares do Amazonas.

“Cadê os deputados estaduais que foram eleitos com o nosso voto? Por que nenhum apareceu aqui para ver o sofrimento que estamos passando. A população está morrendo e ninguém faz nada”, declarou o homem, em tom de revolta.

Posicionamento

Em nota à reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) confirmou o corte de energia e informou que o gerador do hospital foi acionado automaticamente após o ocorrido. Mesmo assim, foi necessário acionar o plano de contingência da secretaria para garantir a segurança dos pacientes.

Segundo a pasta, pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e que dependem de ventilação mecânica foram transferidos para outros hospitais da rede. Apesar da gravidade da situação, nenhuma intercorrência clínica mais séria foi registrada.

Para reforçar o atendimento e a segurança da unidade, a secretaria providenciou a instalação de novos nobreaks como fonte de backup. A concessionária de energia elétrica, Amazonas Energia, também foi acionada para auxiliar na retomada do fornecimento, e equipes técnicas seguem trabalhando no reparo da subestação.

De acordo com a SES, o suspeito da tentativa de furto sofreu uma descarga elétrica durante o ato criminoso, mas conseguiu fugir do local.

Um Boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Além disso, a secretaria também afirma que a Polícia Militar (PM-AM) intensificou o policiamento no entorno com apoio da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

