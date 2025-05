De olho nas Eleições de 2026, PL aposta no interior do AM para fortalecer base

Com base fraca em 2024, PL mira interior do AM e aposta na força de aliados bolsonaristas

Matupi (AM) – De olho nas eleições de 2026, o Partido Liberal do Amazonas (PL-AM) deu início a uma nova ofensiva política neste sábado (17), ao desembarcar com uma comitiva no município de Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, no sul do estado.

A movimentação, liderada pelo deputado federal Capitão Alberto Neto, que também é presidente municipal da sigla em Manaus, não é apenas simbólica: representa a tentativa de consolidar uma base eleitoral sólida no interior, já que o PL não teve tanto êxito nas eleições municipais de 2024.

O grupo bolsonarista incluiu figuras de peso como os vereadores de Manaus Sargento Salazar, Capitão Carpê e Coronel Rosses — todos com forte atuação no campo da segurança pública — além do deputado estadual Delegado Péricles, que fez questão de publicar vídeos dessa viagem nas suas redes sociais.

A presença da comitiva em Matupi teve como foco aproximar o PL dos eleitores ligados ao agronegócio — base eleitoral fortemente alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que conquistou mais de 90% dos votos na região em 2022.

Com uma camiseta verde estampando a frase “Amazonas também é agro” e celular em punho, Capitão Alberto Neto realizou uma videochamada com Bolsonaro, reunindo trabalhadores locais para saudar o ex-presidente. Alguns demonstraram timidez diante da câmera, mas logo veio a empolgação.

“Aqui o senhor teve 92% dos votos. O povo te ama e já estão até tocando o teu jingle!”, exclamou Alberto Neto, visivelmente entusiasmado com a recepção do público.

Visibilidade

Embora os membros da comitiva evitem falar abertamente em estratégia eleitoral, o gesto é claro: o PL tenta compensar o fraco desempenho nas eleições municipais de 2024 — quando elegeu somente dois prefeitos no estado — com uma presença mais intensa no interior.

Nesse esforço, o partido tem se apoiado na visibilidade digital de nomes como o vereador Sargento Salazar, que acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e tem alto alcance com discursos diretos sobre segurança e conservadorismo.

Internamente, o grupo trabalha para transformar essa popularidade em capital eleitoral que possa impulsionar uma possível candidatura de Alberto Neto ao Senado em 2026, além da possibilidade de Salar subir para a Câmara federal ou para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Com um cenário político em transição, o interior surge como trunfo para o PL se reestruturar. Se a aposta vai render frutos eleitorais, só o tempo dirá — mas os movimentos iniciais já indicam que a disputa para 2026 começou.

Bolsonaro diz que Alberto Neto deve ser candidato ao Senado pelo Amazonas

