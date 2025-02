Bolsonaro diz que Alberto Neto deve ser candidato ao Senado pelo Amazonas

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou, nesta terça-feira (25), que no Amazonas o candidato ao Senado em 2026 pelo Partido Liberal, deve ser o deputado federal Capitão Alberto Neto.

“Você vai para o Amazonas por exemplo, deve ser o Capitão Alberto que foi candidato a prefeito e foi para o segundo turno, talvez seja ele. Assim você está se acertando pelo Brasil”, disse o líder da direita no país.

A declaração foi feita durante entrevista ao vivo, inédita e sem restrições ao programa do Léo Dias na TV, pelo YouTube assistida por mais 675 mil pessoas.

No início deste mês o presidente já tinha falado com o parlamentar sobre esse tema, confirmando a participação efetiva do deputado federal nas próximas eleições numa candidatura majoritária.

Como representante da diretoria no Amazonas e presidente do PL Manaus o parlamentar confirmou estar a disposição do partido para o projeto 2026.

“O presidente Bolsonaro está escolhendo candidatos que tenham coragem para lutar contra esse sistema que está aí. Tenho a confiança do nosso líder, a confiança do partido e agora tenho que fazer a minha parte para que essa candidatura seja viável, e possa garantir que a gente saia vitorioso nas próximas eleições na presidência e no Senado Federal”, declarou Capitão Alberto Neto.

